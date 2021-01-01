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Intel Core i7 10870H

Intel Core i7 10870H

Core i7 10870H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1440, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2200 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 10870H в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
502
Cinebench R20 (многоядерный)
3475
Passmark CPU (одноядерный)
2805
Passmark CPU (многоядерный)
16246

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 10870H

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 10 сентября 2020
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake
Номер модели i7-10870H
Сокет BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 2.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 22x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10870H
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

Конкуренты

1. Intel Core i7 9750H и Intel Core i7 10870H
2. AMD Ryzen 7 3700X и Intel Core i7 10870H
3. AMD Ryzen 7 4800H и Intel Core i7 10870H
4. AMD Ryzen 5 4600H и Intel Core i7 10870H
5. AMD Ryzen 9 4900H и Intel Core i7 10870H
6. Intel Core i7 8750H и Intel Core i7 10870H
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9. AMD Ryzen 9 5900HX и Intel Core i7 10870H
10. AMD Ryzen 7 5800H и Intel Core i7 10870H
11. Intel Core i7 1180G7 и Intel Core i7 10870H

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