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Intel Core i7 10875H

Intel Core i7 10875H

Core i7 10875H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1440, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 10875H в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
492
Cinebench R20 (многоядерный)
3534
Passmark CPU (одноядерный)
2840
Passmark CPU (многоядерный)
15966
Geekbench 5 (одноядерный)
1266
Geekbench 5 (многоядерный)
6808

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 10875H

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 2 апреля 2020
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake
Номер модели i7-10850H
Сокет BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 23x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10875H
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

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