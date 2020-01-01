Intel Core i7 10875H
Core i7 10875H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1440, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
492
Cinebench R20 (многоядерный)
3534
Passmark CPU (одноядерный)
2840
Passmark CPU (многоядерный)
15966
Geekbench 5 (одноядерный)
1266
Geekbench 5 (многоядерный)
6808
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-10850H
|Сокет
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|Количество потоков
|16
|Частота
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|23x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10875H
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
Конкуренты
- Intel Core i7 10875H vs i9 9980HK
- Intel Core i7 10875H vs i9 9900K
- Intel Core i7 10875H vs i7 9700K
- Intel Core i7 10875H vs i7 9750H
- Intel Core i7 10875H vs i9 9880H
- Intel Core i7 10875H vs AMD Ryzen 7 4800H
- Intel Core i7 10875H vs AMD Ryzen 9 4900HS
- Intel Core i7 10875H vs i7 8750H
- Intel Core i7 10875H vs i7 10750H
- Intel Core i7 10875H vs i9 10980HK