Intel Core i7 11370H
Core i7 11370H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1449, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 3000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4800 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics 96, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1579
Geekbench 5 (многоядерный)
5719
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake H35
|Номер модели
|i7-11370H
|Сокет
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 96
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|8
|Частота
|3.0-3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|30x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28-35 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11370H
|Версия PCI Express
|4.0