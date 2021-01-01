Главная > Core i7 11390H: тесты в бенчмарках и характеристики

Intel Core i7 11390H

Intel Core i7 11390H

Core i7 11390H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1449, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 2900 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Iris Xe Graphics G7 96EU, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 11390H в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1601
Geekbench 5 (многоядерный)
5316

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 11390H

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 21 июня 2021
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake
Номер модели i7-11390H
Сокет BGA-1449
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 2.9-3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 29-34x
Скорость шины 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц
Шейдерные блоки 768
TMUs 48
ROPs 24
Вычислительные блоки 96
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11390H
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 16

Конкуренты

1. Intel Core i7 1165G7 vs Intel Core i7 11390H
2. Intel Core i5 1135G7 vs Intel Core i7 11390H
3. Intel Core i7 1185G7 vs Intel Core i7 11390H
4. AMD Ryzen 7 5800H vs Intel Core i7 11390H
5. AMD Ryzen 7 5700U vs Intel Core i7 11390H
6. AMD Ryzen 5 5600U vs Intel Core i7 11390H
7. Intel Core i7 11370H vs Intel Core i7 11390H
8. Intel Core i7 11800H vs Intel Core i7 11390H
9. Intel Core i5 11400H vs Intel Core i7 11390H
10. Apple M1 vs Intel Core i7 11390H
11. Intel Core i5 11500H vs Intel Core i7 11390H
12. Intel Core i7 1195G7 vs Intel Core i7 11390H
13. Intel Core i7 11600H vs Intel Core i7 11390H

Комментарии

Остались какие-то вопросы по Core i7 11390H? Пожалуйста, пишите их в комментариях ниже
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры