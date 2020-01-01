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Intel Core i7 1160G7

Intel Core i7 1160G7

Core i7 1160G7 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1440, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 1200 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Iris Xe Graphics G7 96EU, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 1160G7 в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1450
Geekbench 5 (многоядерный)
4469

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 1160G7

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP4
Номер модели i7-1160G7
Сокет BGA-1440
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 12x
Скорость шины 2 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 9 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4-4267
Макс. размер 32 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1160G7
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 16

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