Intel Core i7 1160G7
Core i7 1160G7 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1440, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 1200 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Iris Xe Graphics G7 96EU, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1450
Geekbench 5 (многоядерный)
4469
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP4
|Номер модели
|i7-1160G7
|Сокет
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|8
|Частота
|1.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|12x
|Скорость шины
|2 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|9 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4-4267
|Макс. размер
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1160G7
|Версия PCI Express
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16