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Intel Core i7 11700F

Intel Core i7 11700F

Core i7 11700F - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2500 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4900 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 11700F в популярных бенчмарках

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 11700F

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 16 марта 2021
Тип Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake
Номер модели i7-11700F
Сокет BGA-1200
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 25x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700F
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. Intel Core i7 11700F или AMD Ryzen 7 3700X
2. Intel Core i7 11700F или i7 10700K
3. Intel Core i7 11700F или i7 10700F
4. Intel Core i7 11700F или i7 10700KF
5. Intel Core i7 11700F или i7 10700T
6. Intel Core i7 11700F или AMD Ryzen 5 5600X
7. Intel Core i7 11700F или AMD Ryzen 7 5800X
8. Intel Core i7 11700F или i7 11700K
9. Intel Core i7 11700F или i7 11700
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