Intel Core i7 1180G7
Core i7 1180G7 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1598, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 900 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4200 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics G7 96, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1548
Geekbench 5 (многоядерный)
5341
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP4
|Номер модели
|i7-1180G7
|Сокет
|BGA-1598
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 96
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|8
|Частота
|0.9-2.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|8x
|Скорость шины
|2 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|7-15 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1180G7
|Версия PCI Express
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16