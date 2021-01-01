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Intel Core i7 11850H

Intel Core i7 11850H

Core i7 11850H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1787, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4800 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 750, а размер кэша 3-го уровня составляет 24 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 11850H в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
591
Cinebench R20 (многоядерный)
5429

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 11850H

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 11 мая 2021
Цена в момент релиза 395 долларов
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H45
Номер модели i7-11850H
Сокет BGA-1787
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 2.1-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 21-25x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11850H
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. Core i7 10850H или Core i7 11850H
2. Core i7 1185G7 или Core i7 11850H
3. Ryzen 7 5800H или Core i7 11850H
4. Core i7 1180G7 или Core i7 11850H
5. Ryzen 7 5800HS или Core i7 11850H
6. Core i7 11800H или Core i7 11850H

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