Intel Core i7 11850H
Core i7 11850H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1787, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4800 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 750, а размер кэша 3-го уровня составляет 24 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
591
Cinebench R20 (многоядерный)
5429
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|11 мая 2021
|Цена в момент релиза
|395 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Номер модели
|i7-11850H
|Сокет
|BGA-1787
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
Производительность
|Количество ядер
|8
|Количество потоков
|16
|Частота
|2.1-2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|21-25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11850H
|Версия PCI Express
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20