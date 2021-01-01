Главная > Core i7 1195G7: тесты в бенчмарках и характеристики

Intel Core i7 1195G7

Intel Core i7 1195G7

Core i7 1195G7 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1449, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 1300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Iris Xe Graphics G7 96EU, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 1195G7 в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1703
Geekbench 5 (многоядерный)
6027

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 1195G7

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 8 июня 2021
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3
Номер модели i7-1195G7
Сокет BGA-1449
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 1.3-2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 13-29x
Скорость шины 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1195G7
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 16

Конкуренты

1. Intel Core i7 1185G7 или i7 1195G7
2. Intel Core i7 1160G7 или i7 1195G7
3. AMD Ryzen 7 5800U или Intel Core i7 1195G7
4. AMD Ryzen 7 5800H или Intel Core i7 1195G7
5. AMD Ryzen 9 5900HS или Intel Core i7 1195G7
6. Intel Core i7 1180G7 или i7 1195G7

Комментарии

Остались какие-то вопросы по Core i7 1195G7? Пожалуйста, пишите их в комментариях ниже
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях