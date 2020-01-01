Intel Core i7 7700K
Core i7 7700K - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1151, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 4200 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
461
Cinebench R20 (многоядерный)
2186
Passmark CPU (одноядерный)
2765
Passmark CPU (многоядерный)
9591
Geekbench 5 (одноядерный)
1181
Geekbench 5 (многоядерный)
4578
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|Цена в момент релиза
|350 долларов
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Номер модели
|i7-7700K
|Сокет
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|8
|Частота
|4.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|Частота шины
|42 МГц
|Множитель
|100x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|91 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7700K
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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