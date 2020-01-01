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Intel Core i7 7700K

Intel Core i7 7700K

Core i7 7700K - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1151, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 4200 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 7700K в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
461
Cinebench R20 (многоядерный)
2186
Passmark CPU (одноядерный)
2765
Passmark CPU (многоядерный)
9591
Geekbench 5 (одноядерный)
1181
Geekbench 5 (многоядерный)
4578

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 7700K

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 3 января 2017
Цена в момент релиза 350 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake
Номер модели i7-7700K
Сокет LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 4.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц
Частота шины 42 МГц
Множитель 100x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700K
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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