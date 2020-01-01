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Intel Core i7 7700K против i7 6700K

Intel Core i7 7700K
Intel Core i7 7700K
VS
Intel Core i7 6700K
Intel Core i7 6700K

Что лучше: Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i7 6700K на 4 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6700K and 7700K
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
  • На 1.66 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i7 6700K
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700K +11%
2765
Core i7 6700K
2483
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700K и i7 6700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 5 августа 2015
Цена в момент релиза 350 долларов 350 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Skylake
Номер модели i7-7700K i7-6700K
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel HD Graphics 530

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 4.2 ГГц 4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 42 МГц 100 МГц
Множитель 100x 40x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 1.75 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 91 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700K Сайт Intel Core i7 6700K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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