Intel Core i7 7700K против i7 6700K
Что лучше: Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i7 6700K на 4 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
- На 1.66 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i7 6700K
- Разблокированный множитель
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 7700K +10%
461
418
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7700K +7%
2186
2047
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700K +11%
2765
2483
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700K +8%
9591
8896
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7700K +3%
1181
1152
Geekbench 5 (многоядерный)
4578
4598
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|5 августа 2015
|Цена в момент релиза
|350 долларов
|350 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Skylake
|Номер модели
|i7-7700K
|i7-6700K
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Intel HD Graphics 530
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|4.2 ГГц
|4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|42 МГц
|100 МГц
|Множитель
|100x
|40x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|1.75 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|91 Вт
|91 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7700K
|Сайт Intel Core i7 6700K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1