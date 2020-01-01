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Intel Core i7 8650U

Intel Core i7 8650U

Core i7 8650U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1356, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 1900 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4200 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 620, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 8650U в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
365
Cinebench R20 (многоядерный)
1291
Passmark CPU (одноядерный)
2235
Passmark CPU (многоядерный)
6501
Geekbench 5 (одноядерный)
969
Geekbench 5 (многоядерный)
3194

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 8650U

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 21 августа 2017
Цена в момент релиза 409 долларов
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake R
Номер модели i7-8650U
Сокет BGA-1356
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 1.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 19x
Скорость шины 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 32 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8650U
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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