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Intel Core i7 8665U против i7 8650U

Intel Core i7 8665U
VS
Intel Core i7 8650U
Intel Core i7 8665U
Intel Core i7 8650U

Что лучше: Intel Core i7 8665U на 1.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i7 8650U на 1.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8650U and 8665U
Причины выбрать Intel Core i7 8665U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 8650U
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 934 и 786 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8665U +10%
1446
Core i7 8650U
1320
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8665U
2520
Core i7 8650U +25%
3157

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8665U и i7 8650U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 апреля 2019 21 августа 2017
Цена в момент релиза 409 долларов 409 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake Kaby Lake R
Номер модели i7-8665U i7-8650U
Сокет BGA-1528 BGA-1356
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.9 ГГц 1.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 19x 19x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8665U Сайт Intel Core i7 8650U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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10. Intel Core i7 8650U или i7 8550U

Комментарии

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