Core i7 8665U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1528, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 1900 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4800 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 620, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.