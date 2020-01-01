Intel Core i7 8665U
Core i7 8665U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1528, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 1900 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4800 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 620, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
461
Cinebench R20 (многоядерный)
1422
Passmark CPU (одноядерный)
2320
Passmark CPU (многоядерный)
6593
Geekbench 5 (одноядерный)
993
Geekbench 5 (многоядерный)
2700
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|16 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|409 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Whiskey Lake
|Номер модели
|i7-8665U
|Сокет
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|8
|Частота
|1.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|Множитель
|19x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8665U
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Конкуренты
- Intel Core i7 9850H или Intel Core i7 8665U
- AMD Ryzen 5 4500U или Intel Core i7 8665U
- Intel Core i7 8565U или Intel Core i7 8665U
- Intel Core i7 10510U или Intel Core i7 8665U
- Intel Core i5 10210U или Intel Core i7 8665U
- AMD Ryzen 7 4700U или Intel Core i7 8665U
- Intel Core i7 10710U или Intel Core i7 8665U
- Intel Core i7 8550U или Intel Core i7 8665U
- Intel Core i7 1065G7 или Intel Core i7 8665U
- Intel Core i5 1035G4 или Intel Core i7 8665U
- Intel Core i5 1035G1 или Intel Core i7 8665U
- Intel Core i7 1165G7 или Intel Core i7 8665U