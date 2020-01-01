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Intel Core i7 9700T

Intel Core i7 9700T

Core i7 9700T - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1151, который имеет 8 ядер и 8 потоков. Его базовая частота – 2000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4300 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 9700T в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2533
Passmark CPU (многоядерный)
10689
Geekbench 5 (одноядерный)
1057
Geekbench 5 (многоядерный)
4587

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 9700T

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 23 апреля 2019
Цена в момент релиза 232 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake
Номер модели i7-9700T
Сокет LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 8
Частота 2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц
Множитель 20x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9700T
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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