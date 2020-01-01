Intel Core i7 9700T
Core i7 9700T - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1151, который имеет 8 ядер и 8 потоков. Его базовая частота – 2000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4300 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2533
Passmark CPU (многоядерный)
10689
Geekbench 5 (одноядерный)
1057
Geekbench 5 (многоядерный)
4587
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|232 долларов
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-9700T
|Сокет
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|Количество потоков
|8
|Частота
|2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|Множитель
|20x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9700T
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2