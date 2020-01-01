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Intel Core i9 10850K

Intel Core i9 10850K

Core i9 10850K - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 10 ядер и 20 потоков. Его базовая частота – 3600 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5200 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 20 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i9 10850K в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
535
Cinebench R20 (многоядерный)
6312
Passmark CPU (одноядерный)
3030
Passmark CPU (многоядерный)
22195
Geekbench 5 (одноядерный)
1332
Geekbench 5 (многоядерный)
9964

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i9 10850K

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 27 июля 2020
Тип Десктопный
Кодовое имя Comet Lake
Номер модели i9-10850K
Сокет BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 10
Количество потоков 20
Частота 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 36x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10850K
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

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