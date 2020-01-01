Intel Core i9 10885H
Core i9 10885H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1440, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2400 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5300 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2918
Passmark CPU (многоядерный)
16147
Geekbench 5 (одноядерный)
1280
Geekbench 5 (многоядерный)
7214
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake-H
|Номер модели
|i9-10885H
|Сокет
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|Количество потоков
|16
|Частота
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|24x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10885H
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
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