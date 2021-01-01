Главная > Core i9 11900KF: тесты в бенчмарках и характеристики

Intel Core i9 11900KF

Intel Core i9 11900KF

Core i9 11900KF - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3500 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5300 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i9 11900KF в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1682
Geekbench 5 (многоядерный)
7072

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i9 11900KF

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 16 марта 2021
Цена в момент релиза 513 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake
Номер модели i9-11900KF
Сокет BGA-1200
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 35x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900KF
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. Intel Core i7 10700K против Intel Core i9 11900KF
2. Intel Core i9 10900F против Intel Core i9 11900KF
3. Intel Core i7 10700F против Intel Core i9 11900KF
4. Intel Core i9 10900K против Intel Core i9 11900KF
5. Intel Core i9 10900 против Intel Core i9 11900KF
6. Intel Core i7 10700T против Intel Core i9 11900KF
7. Intel Core i9 11900K против Intel Core i9 11900KF
8. Intel Core i9 11900 против Intel Core i9 11900KF
9. Intel Core i9 11900F против Intel Core i9 11900KF

Комментарии

Остались какие-то вопросы по Core i9 11900KF? Пожалуйста, пишите их в комментариях ниже
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях