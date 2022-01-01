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Intel Core i9 12900HX

Intel Core i9 12900HX

Core i9 12900HX - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 16 ядер и 24 потока. Его базовая частота – 2300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 30 МБ.

Обратите внимание: тесты i9 12900HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i9 12900HX в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1908
Geekbench 5 (многоядерный)
15943

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i9 12900HX

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 10 мая 2022
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake-HX
Номер модели i9-12900HX
Сокет BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)

Производительность

Количество ядер 16
Количество потоков 24
Частота 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 23x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)
Boost частота GPU 1550 МГц

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900HX
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 20

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