Intel Core i9 12900HX
Core i9 12900HX - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 16 ядер и 24 потока. Его базовая частота – 2300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 30 МБ.
Обратите внимание: тесты i9 12900HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1908
Geekbench 5 (многоядерный)
15943
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|10 мая 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-HX
|Номер модели
|i9-12900HX
|Сокет
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)
Производительность
|Количество ядер
|16
|Количество потоков
|24
|Частота
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|23x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|Критическая температура
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)
|Boost частота GPU
|1550 МГц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900HX
|Версия PCI Express
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20