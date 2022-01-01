Core i9 12900HX - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 16 ядер и 24 потока. Его базовая частота – 2300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 30 МБ.