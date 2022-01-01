Core i9 13900HK - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 14 ядер и 20 потоков. Его базовая частота – 2600 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5300 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics (96 EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 24 МБ.