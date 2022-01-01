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Intel Core i9 13900HK

Intel Core i9 13900HK

Core i9 13900HK - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 14 ядер и 20 потоков. Его базовая частота – 2600 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5300 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics (96 EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 24 МБ.

Обратите внимание: тесты i9 13900HK были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i9 13900HK в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1828
Geekbench 5 (многоядерный)
14510

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i9 13900HK

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 декабря 2022
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Raptor Lake
Номер модели i9-13900HK
Сокет BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96 EU)

Производительность

Количество ядер 14
Количество потоков 20
Частота 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 26x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15-45 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96 EU)
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц
Шейдерные блоки 768
TMUs 48
ROPs 24
Вычислительные блоки 96
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 16

Конкуренты

1. Intel Core i9 13900HK или i9 12900HK
2. Intel Core i9 13900HK или AMD Ryzen 9 7900X

Комментарии

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