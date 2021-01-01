Pentium Silver N6005 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1338, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 2000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 32 EUs, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.