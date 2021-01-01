Главная > Pentium Silver N6005: тесты в бенчмарках и характеристики

Intel Pentium Silver N6005

Intel Pentium Silver N6005

Pentium Silver N6005 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1338, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 2000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 32 EUs, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Pentium Silver N6005 в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
299
Cinebench R20 (многоядерный)
935
Geekbench 5 (одноядерный)
734
Geekbench 5 (многоядерный)
2104

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Pentium Silver N6005

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 11 января 2021
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Jasper Lake
Номер модели N6005
Сокет BGA-1338
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 4
Частота 2.0 ГГц
Множитель 20x
Кэш 2-го уровня 378КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10 Вт
Критическая температура 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933
Макс. размер 16 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N6005
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 8

Конкуренты

1. Intel Pentium Silver N6005 и Silver N5000
2. Intel Pentium Silver N6005 и Silver N5030
3. Intel Pentium Silver N6005 и Silver J5040
4. Intel Pentium Silver N6005 и Silver N6000

Комментарии

Остались какие-то вопросы по Pentium Silver N6005? Пожалуйста, пишите их в комментариях ниже
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях