Acer Swift 3 (SF313-53) против Swift 1 (SF114-34)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF313-53)
- На 608% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4953 vs 700 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 268-366% больше FPS в играх
- Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.2 и 1.3 кг)
- Комплектуется на 5.7 Вт*ч большей батареей (56 и 50.3 Вт*ч)
- Сенсорный экран
- На 47% выше максимальная яркость экрана – 440 vs 300 нит
- Имеет на 28% более четкий дисплей – 201 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Swift 1 (SF114-34)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.2 кг
|1.3 кг
|Размеры
|302.5 x 233.9 x 16 мм
|322.8 x 212.2 x 14.95 мм
|Площадь
|708 см2
|685 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~76.7%
|~78.9%
|Боковые рамки
|8.6 мм
|6.5 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый, Золотистый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|120°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Пассивное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|-
|Уровень шума
|40 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|13.5 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|201 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:9
|Разрешение
|2256 x 1504 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1494:1
|952:1
|Цветовой охват sRGB
|98.7%
|61.8%
|Охват Adobe RGB
|70.1%
|42.9%
|Охват DCI-P3
|73.3%
|41.4%
|Время отклика
|-
|25 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|158 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|1.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|-
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|8
|2
|L3-кэш
|8 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Swift 3 (SF313-53) +119%
1331
Geekbench 5 (многоядерный)
Swift 3 (SF313-53) +301%
4576
1141
Cinebench R23 (одноядерный)
Swift 3 (SF313-53) +201%
1331
Cinebench R23 (многоядерный)
Swift 3 (SF313-53) +608%
4953
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|6 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|0.24 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|3.73 Гбит/с
|2.93 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|640
|256
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|-
|1x4 ГБ
|Частота
|3733 МГц
|2933 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|eMMC
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x64 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|-
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|73.8 дБ
|Микрофонов
|2
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|10.5 x 6.5 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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