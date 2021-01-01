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Acer Swift 1 (SF114-34)

Acer Swift 1 (SF114-34)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.9%
  • Размеры: 322.8 x 212.2 x 14.95 мм
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Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Swift 1 (SF114-34) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
26
Производительность в играх
13
Экран
38
Автономность
63
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
96
Оценка NanoReview
41

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Swift 1 (SF114-34)

Корпус

Вес 1.3 кг
Размеры 322.8 x 212.2 x 14.95 мм
Площадь 685 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.9%
Боковые рамки 6.5 мм
Цвета Серебристый, Золотистый
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 120°
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное
Испарительная камера Нет

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 952:1
Цветовой охват sRGB 61.8%
Охват Adobe RGB 42.9%
Охват DCI-P3 41.4%
Время отклика 25 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 45 Вт
Вес зарядного устройства 158 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 2
L3-кэш 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
604
Geekbench 5 (многоядерный)
1146
Cinebench R23 (одноядерный)
448
Cinebench R23 (многоядерный)
693

Видеокарта

Модель GPU
TGP 6 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 350 МГц
Boost частота GPU 750 МГц
FLOPS 0.24 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 2.93 Гбит/с
Шейдерных блоков 256
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
0.24 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 2933 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom
Тип eMMC
Каналы 1x64 ГБ
Возможность замены Нет
Всего слотов 1

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 73.8 дБ
Микрофонов 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Swift 1 (SF114-34) против Swift 3 (SF313-53)
2. Swift 1 (SF114-34) против Swift 3 (SF314-59)
3. Swift 1 (SF114-34) против Pavilion 14 (2021)
4. Swift 1 (SF114-34) против Macbook Air (M1, 2020)
5. Swift 1 (SF114-34) против Vivobook 13 Slate OLED (T3300)
6. Swift 1 (SF114-34) против Aspire 3 (A315-58)
7. Swift 1 (SF114-34) против Aspire 1 (A115-32)

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