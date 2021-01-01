Acer Swift 1 (SF114-34)
- Дата выхода: Январь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~78.9%
- Размеры: 322.8 x 212.2 x 14.95 мм
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Обзор
Производительность системы
26
Производительность в играх
13
Экран
38
Автономность
63
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
96
Оценка NanoReview
41
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Acer Swift 1 (SF114-34)
Корпус
|Вес
|1.3 кг
|Размеры
|322.8 x 212.2 x 14.95 мм
|Площадь
|685 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.9%
|Боковые рамки
|6.5 мм
|Цвета
|Серебристый, Золотистый
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|120°
|Тип охлаждения
|Пассивное
|Испарительная камера
|Нет
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|952:1
|Цветовой охват sRGB
|61.8%
|Охват Adobe RGB
|42.9%
|Охват DCI-P3
|41.4%
|Время отклика
|25 мс
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|Вес зарядного устройства
|158 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.1 ГГц
|Ядер
|2
|Потоков
|2
|L3-кэш
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
604
Geekbench 5 (многоядерный)
1146
Cinebench R23 (одноядерный)
448
Cinebench R23 (многоядерный)
693
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|6 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|350 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|FLOPS
|0.24 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|2.93 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|256
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
0.24 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|Частота
|2933 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|Custom
|Тип
|eMMC
|Каналы
|1x64 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Всего слотов
|1
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Макс. громкость
|73.8 дБ
|Микрофонов
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Размер
|10.5 x 6.5 см
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да