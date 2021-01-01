Главная > Сравнение ноутбуков > Swift 3 (SF314-59) или Aspire 3 (A315-58) – что лучше выбрать?

Acer Swift 3 (SF314-59) против Aspire 3 (A315-58)

48 из 100
Acer Swift 3 (SF314-59)
VS
44 из 100
Acer Aspire 3 (A315-58)
Acer Swift 3 (SF314-59)
Acer Aspire 3 (A315-58)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Acer Swift 3 (SF314-59) и Aspire 3 (A315-58) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-59)
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.2 и 1.8 кг)
  • Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (48 и 36 Вт*ч)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (708 и 866 см2)
Причины выбрать Acer Aspire 3 (A315-58)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2584 vs 2426 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Swift 3 (SF314-59)
vs
Aspire 3 (A315-58)

Корпус

Вес 1.2 кг 1.8 кг
Размеры 323.4 x 218.9 x 15.9 мм 363.4 x 238.4 x 19.9 мм
Площадь 708 см2 866 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.3% ~77.5%
Боковые рамки 6.8 мм 9 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 39 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1215:1 -
Цветовой охват sRGB 96.2% -
Охват Adobe RGB 67.3% -
Охват DCI-P3 69.3% -
Максимальная яркость
Swift 3 (SF314-59)
300 нит
Aspire 3 (A315-58)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 4 4
L3-кэш 6 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 3.73 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Swift 3 (SF314-59)
0.84 терафлопс
Aspire 3 (A315-58)
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
Thunderbolt Thunderbolt 3 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Нет
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Acer Swift 3 (SF314-59) или Apple MacBook Pro 14 (2021)
2. Acer Swift 3 (SF314-59) или Acer Swift 3x (SF314-510G)
3. Acer Swift 3 (SF314-59) или Dell Inspiron 14 7400
4. Acer Swift 3 (SF314-59) или Acer Swift 3 (SF313-53)
5. Acer Swift 3 (SF314-59) или Acer Aspire 5 (A514-54)
6. Acer Aspire 3 (A315-58) или Lenovo IdeaPad 5 15” (Intel)
7. Acer Aspire 3 (A315-58) или HP 15 (2021)
8. Acer Aspire 3 (A315-58) или ASUS VivoBook 15 M513
9. Acer Aspire 3 (A315-58) или Acer Aspire 5 (A515-56)
10. Acer Aspire 3 (A315-58) или Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Aspire 3 (A315-58) и Swift 3 (SF314-59) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры