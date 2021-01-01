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Acer Swift 3 (SF314-59)

Acer Swift 3 (SF314-59)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.5%
  • Размеры: 323.4 x 218.9 x 15.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Swift 3 (SF314-59) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
74
Производительность в играх
43
Экран
41
Автономность
61
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
96
Оценка NanoReview
55

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Swift 3 (SF314-59)

Корпус

Вес 1.2 кг
Ширина 323.4 мм
Высота 218.9 мм
Толщина 15.9 мм
Площадь 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.5%
Боковые рамки 13.8 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 39 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1215:1
Цветовой охват sRGB 96.2%
Охват Adobe RGB 67.3%
Охват DCI-P3 69.3%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1291
Geekbench 5 (многоядерный)
3630
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3733 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 1

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell Inspiron 14 5402 и Acer Swift 3 (SF314-59)
2. Dell Inspiron 14 7400 и Acer Swift 3 (SF314-59)
3. ASUS ZenBook 14 UM425 и Acer Swift 3 (SF314-59)
4. Asus VivoBook Flip 14 TP470 и Acer Swift 3 (SF314-59)
5. Acer Swift 3 (SF313-53) и Swift 3 (SF314-59)
6. Acer Spin 5 (SP513-55N) и Swift 3 (SF314-59)
7. Acer Aspire 5 (A514-54) и Swift 3 (SF314-59)

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