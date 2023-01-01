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Apple MacBook Pro 14 (2023) против Macbook Air (M1, 2020)

77 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2023)
VS
57 из 100
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Apple MacBook Pro 14 (2023)
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Apple M1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 14 (2023) и Macbook Air (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 89-122% больше FPS в играх
  • На 87% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14447 vs 7740 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 20.1 Вт*ч большей батареей (70 и 49.9 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
  • Легче – весит на 310 граммов меньше (1.29 и 1.6 кг)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (646 и 691 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 14 (2023)
vs
Macbook Air (M1, 2020)

Корпус

Вес 1.6 кг 1.29 кг
Размеры 312.6 x 221.2 x 15.5 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм
Площадь 691 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.6% ~79.4%
Боковые рамки 3.4 мм 8.8 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера - Да
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 14.2 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы Mini LED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 254 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3024 x 1964 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1069:1
Цветовой охват sRGB - 99.8%
Охват Adobe RGB - 85.9%
Охват DCI-P3 - 98.6%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
MacBook Pro 14 (2023) +25%
500 нит
Macbook Air (M1, 2020)
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:23 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 67 / 96 Вт 30 Вт
Длина кабеля 2 метра 2 метра
Вес зарядного устройства 274 грамма 172 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 12 (8P + 4E) 8 (4P + 4E)
Потоков 12 8
Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU (19-core) Apple M1 GPU
Техпроцесс 5 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 5 нм 5 нм
Частота GPU 450 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1344 МГц 1278 МГц
FLOPS 6.8 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Ширина шины 256 бит 128 бит
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 2432 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 152 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 76 32
Производительность GPU
MacBook Pro 14 (2023) +162%
6.8 терафлопс
Macbook Air (M1, 2020)
2.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 4x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6400 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Нет
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.2 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 79.6 дБ
Микрофонов 3 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.3 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1 мм
Тачпад
Размер 13.2 x 8.1 см 12.1 x 8.1 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Нет Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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