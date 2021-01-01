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Apple Macbook Air (M1, 2020)

Apple Macbook Air (M1, 2020)
  • Дата выхода: Ноябрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.4%
  • Размеры: 304.1 x 212.4 x 16.1 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Macbook Air (M1, 2020) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
83
Производительность в играх
45
Экран
59
Автономность
58
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
94
Оценка NanoReview
64

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Apple Macbook Air (M1, 2020)

Корпус

Вес 1.29 кг
Ширина 304.1 мм
Высота 212.4 мм
Толщина 16.1 мм
Площадь 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4%
Боковые рамки 8.8 мм
Цвета Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное
Испарительная камера Да

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1069:1
Цветовой охват sRGB 99.8%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Время полной зарядки 2:23 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 30 Вт
Длина кабеля 2 метра
Вес зарядного устройства 172 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 3.2 ГГц
Ядер 8
Потоков 8
Интегрированная графика Apple M1 GPU
Техпроцесс 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1722
Geekbench 5 (многоядерный)
7489
Cinebench R20 (одноядерный)
411
Cinebench R20 (многоядерный)
2081

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 5 нм
Частота GPU 450 МГц
Boost частота GPU 1278 МГц
FLOPS 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Нет
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 79.6 дБ
Микрофонов 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.1
USB-A Нет
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1 мм
Тачпад
Размер 12.1 x 8.1 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Нет

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