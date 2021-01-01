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ASUS ROG Strix G15 G513 против Acer Predator Helios 300 (PH315-53)

ASUS ROG Strix G15 G513
VS
Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
ASUS ROG Strix G15 G513
Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 59 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 10750H
Графика
Накопитель 1024GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций ASUS ROG Strix G15 G513 и Acer Predator Helios 300 (PH315-53) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ROG Strix G15 G513
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2.1 и 2.5 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3847 vs 2732 баллов
Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
  • Видеокарта показывает в среднем на 133-182% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Strix G15 G513
vs
Predator Helios 300 (PH315-53)

Корпус

Вес 2.1 кг 2.5 кг
Ширина 354 мм 363.4 мм
Высота 259 мм 255 мм
Толщина 27.2 мм 22.9 мм
Площадь 917 см2 927 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~72.4%
Боковые рамки 4.3 мм 9 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 62.5% -
Охват Adobe RGB 47.3% -

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 150 / 240 Вт 230 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W -
Dolby Atmos Да -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера - Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 5 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 7 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1380 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 1024 3840
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

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