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ASUS ROG Strix G15 G513

ASUS ROG Strix G15 G513
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~73.2%
  • Размеры: 354 x 259 x 27.2 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Батарея:
Процессор:
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Обзор

Оценка основных показателей ROG Strix G15 G513 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
92
Производительность в играх
59
Экран
56
Автономность
68
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
56
Оценка NanoReview
65

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики ASUS ROG Strix G15 G513

Корпус

Вес 2.1 кг
Ширина 354 мм
Высота 259 мм
Толщина 27.2 мм
Площадь 917 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2%
Боковые рамки 4.3 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 62.5%
Охват Adobe RGB 47.3%

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 150 / 240 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1160
Geekbench 5 (многоядерный)
7026
Cinebench R20 (одноядерный)
472
Cinebench R20 (многоядерный)
3847

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1380 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 1024
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. MacBook Pro 16 (2019) или ROG Strix G15 G513
2. Blade 15 Advanced Edition (2021) или ROG Strix G15 G513
3. Alienware m15 R3 или ROG Strix G15 G513
4. GS66 Stealth или ROG Strix G15 G513
5. GF75 Thin или ROG Strix G15 G513
6. GF65 Thin или ROG Strix G15 G513
7. GE66 Raider или ROG Strix G15 G513
8. ROG Zephyrus G15 GA503 или ROG Strix G15 G513
9. ROG Strix G17 G713 или ROG Strix G15 G513
10. TUF Gaming A15 FA506 или ROG Strix G15 G513

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