Главная > Сравнение ноутбуков > ROG Strix SCAR 18 или ROG Strix SCAR 16 – что лучше выбрать?

Asus ROG Strix SCAR 18 против Strix SCAR 16

77 из 100
Asus ROG Strix SCAR 18
VS
82 из 100
Asus ROG Strix SCAR 16
Asus ROG Strix SCAR 18
Asus ROG Strix SCAR 16
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Strix SCAR 18 и Strix SCAR 16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 16
  • Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (2.5 и 3.1 кг)
  • На 120% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 500 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (935 и 1173 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Strix SCAR 18
vs
ROG Strix SCAR 16

Корпус

Вес 3.1 кг 2.5 кг
Размеры 399 x 294 x 23.1 мм 354 x 264 x 22.6 мм
Площадь 1173 см2 935 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.1% ~79.4%
Боковые рамки 5.7 мм 4.7 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 3

Дисплей

Диагональ 18 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 240 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 168 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100% 100%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость
ROG Strix SCAR 18
500 нит
ROG Strix SCAR 16 +120%
1100 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 330 Вт 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5.6 ГГц 5.6 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 24 (8P + 16E)
Потоков 32 32
L3-кэш 36 МБ 36 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 175 Вт 175 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 24.7 терафлопс 24.7 терафлопс
Объем видеопамяти 12 ГБ 12 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 7424 7424
Блоки текстурирования (TMUs) 232 232
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 80
Производительность GPU
ROG Strix SCAR 18
24.7 терафлопс
ROG Strix SCAR 16
24.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.2
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 2 мм 2 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Asus ROG Strix Scar 17 G733 (2022) vs Strix SCAR 18
2. MSI Raider GE77 vs Asus ROG Strix SCAR 18
3. Apple MacBook Pro 16 (2023) vs Asus ROG Strix SCAR 18
4. Dell XPS 15 9520 (2022) vs Asus ROG Strix SCAR 16
5. Dell XPS 17 9720 (2022) vs Asus ROG Strix SCAR 16
6. Asus ROG Strix Scar 15 G533 (2022) vs Strix SCAR 16
7. Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) vs Asus ROG Strix SCAR 16
8. Apple MacBook Pro 16 (2023) vs Asus ROG Strix SCAR 16
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus ROG Strix SCAR 16 и Strix SCAR 18 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры