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Asus ROG Strix SCAR 18

Asus ROG Strix SCAR 18
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.1%
  • Размеры: 399 x 294 x 23.1 мм
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Обзор

Оценка основных показателей ROG Strix SCAR 18 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
98
Производительность в играх
96
Экран
62
Автономность
62
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
48
Оценка NanoReview
77

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus ROG Strix SCAR 18

Корпус

Вес 3.1 кг
Размеры 399 x 294 x 23.1 мм
Площадь 1173 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.1%
Боковые рамки 5.7 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 3

Дисплей

Диагональ 18 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 240 Гц
Плотность пикселей 168 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 3 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5.6 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E)
Потоков 32
L3-кэш 36 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
2209
Geekbench 5 (многоядерный)
23520
Cinebench R23 (одноядерный)
2193
Cinebench R23 (многоядерный)
31808
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 175 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 24.7 терафлопс
Объем видеопамяти 12 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 7424
Блоки текстурирования (TMUs) 232
Блоки операций растеризации (ROPs) 80
Производительность GPU
24.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.2
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 2 мм
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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