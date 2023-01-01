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Asus ROG Zephyrus G16 (2023) против Acer Predator Helios Neo 16 (PHN16-71)

68 из 100
Asus ROG Zephyrus G16 (2023)
VS
66 из 100
Acer Predator Helios Neo 16 (PHN16-71)
Asus ROG Zephyrus G16 (2023)
Acer Predator Helios Neo 16 (PHN16-71)
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Zephyrus G16 (2023) и Acer Predator Helios Neo 16 (PHN16-71) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G16 (2023)
  • Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (2 и 2.8 кг)
  • Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (863 и 1008 см2)
Причины выбрать Acer Predator Helios Neo 16 (PHN16-71)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19309 vs 16387 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus G16 (2023)
vs
Predator Helios Neo 16 (PHN16-71)

Корпус

Вес 2 кг 2.8 кг
Размеры 355 x 243 x 19.9-22.3 мм 360.1 x 279.9 x 26.55-28.25 мм
Площадь 863 см2 1008 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86% ~73.6%
Боковые рамки 5.2 мм 7.8 мм
Цвета Белый, Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Да Да
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 7 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 240 Вт 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 14 (6P + 8E)
Потоков 20 20
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (16EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 120 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 8.7 терафлопс 9.2 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
ROG Zephyrus G16 (2023)
8.7 терафлопс
Predator Helios Neo 16 (PHN16-71) +6%
9.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 48 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.4 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 3 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм 1.8 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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