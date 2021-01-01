Dell Latitude 5520 против Latitude 5421
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Latitude 5520
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Dell Latitude 5421
- Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.49 и 1.59 кг)
- Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (64 и 42 Вт*ч)
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (681 и 835 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.59 кг
|1.49 кг
|Ширина
|357.8 мм
|321.3 мм
|Высота
|233.3 мм
|212 мм
|Толщина
|19.8 мм
|20.9 мм
|Площадь
|835 см2
|681 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.4%
|~79.3%
|Боковые рамки
|6.2 мм
|5.7 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|100 точек на дюйм
|112 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|500:1
|300:1
|Время отклика
|25 мс
|25 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|15.2 В
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 / 90 / 130 Вт
|90 / 130 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.0 ГГц
|2.2-2.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.7 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1201
Latitude 5421 +20%
1439
Geekbench 5 (многоядерный)
3597
Latitude 5421 +75%
6308
Cinebench R23 (одноядерный)
1757
Cinebench R23 (многоядерный)
9442
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|Частота GPU
|720-1395 МГц
|720-1395 МГц
|Boost частота GPU
|930-1575 МГц
|930-1575 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|896
|896
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|2220 x 1080
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|11.5 x 6.7 см
|11.5 x 6.5 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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