Главная > Сравнение ноутбуков > Latitude 5520: характеристики и тесты

Dell Latitude 5520

Dell Latitude 5520
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.4%
  • Размеры: 357.8 x 233.3 x 19.8 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Батарея:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Latitude 5520 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
57
Производительность в играх
56
Экран
17
Автономность
60
Коммуникации
58
Корпус и дизайн
81
Оценка NanoReview
47

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Latitude 5520

Корпус

Вес 1.59 кг
Ширина 357.8 мм
Высота 233.3 мм
Толщина 19.8 мм
Площадь 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4%
Боковые рамки 6.2 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 500:1
Время отклика 25 мс
Максимальная яркость
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Время полной зарядки 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 / 90 / 130 Вт

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5
Bluetooth v5
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2220 x 1080
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.5 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4
Техпроцесс 10 нм

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 720-1395 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Частота памяти 1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц)
Шейдерных блоков 896
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 16 (2019) или Dell Latitude 5520
2. Dell XPS 15 9500 или Dell Latitude 5520
3. Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) или Dell Latitude 5520
4. Razer Blade 15 Base Edition (2021) или Dell Latitude 5520
5. Dell Alienware m15 R3 или Dell Latitude 5520
6. Dell Alienware m15 R4 или Dell Latitude 5520
7. Dell G5 15 5500 или Dell Latitude 5520
8. Dell G7 15 7500 или Dell Latitude 5520
9. Dell Inspiron 15 5502 или Dell Latitude 5520
10. Dell Inspiron 15 5505 или Dell Latitude 5520
11. Dell Inspiron 15 7506 или Dell Latitude 5520

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях