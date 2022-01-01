Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея - 41 Вт*ч 54 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U - AMD Ryzen 3 5425U AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Vostro 15 3520 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.66 кг 1.66 кг Размеры 358.5 x 235.56 x 16.96-22.47 мм 358.5 x 234 x 15.52-19.59 мм Площадь 844 см2 839 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.5% ~80% Боковые рамки 6.6 мм 6.6 мм Цвета Черный Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 400:1 400:1 Время отклика 20 мс 20 мс Максимальная яркость Vostro 15 3520 220 нит Inspiron 15 3525 (AMD) 220 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение 11.2 В 11.2 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор Модель CPU Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U AMD Ryzen 3 5425U AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Базовая частота 2.0 ГГц 2.7 ГГц Частота в режиме Boost 3.5 ГГц 4.1 ГГц Ядер 2 4 Потоков 4 8 L3-кэш 4 МБ 8 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000) Техпроцесс 10 нм 7 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Vostro 15 3520 988 Inspiron 15 3525 (AMD) +35% 1333 Geekbench 5 (многоядерный) Vostro 15 3520 2287 Inspiron 15 3525 (AMD) +109% 4771

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 0 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1500 МГц FLOPS 0.84 терафлопс - Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 384 Блоки текстурирования (TMUs) 24 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 8 Производительность GPU Vostro 15 3520 0.84 терафлопс Inspiron 15 3525 (AMD) н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 1 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.