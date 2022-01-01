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Dell Vostro 15 3520

Dell Vostro 15 3520
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.5%
  • Размеры: 358.5 x 235.56 x 16.96-22.47 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Vostro 15 3520 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
44
Производительность в играх
19
Экран
15
Автономность
59
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
87
Оценка NanoReview
38

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Vostro 15 3520

Корпус

Вес 1.66 кг
Размеры 358.5 x 235.56 x 16.96-22.47 мм
Площадь 844 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.5%
Боковые рамки 6.6 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1
Время отклика 20 мс
Максимальная яркость
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.5 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
998
Geekbench 5 (многоядерный)
2276

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 384
Блоки текстурирования (TMUs) 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 12
Производительность GPU
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell Vostro 15 3520 vs Acer Aspire 5 (A515-57)
2. Dell Vostro 15 3520 vs Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel)
3. Dell Vostro 15 3520 vs HP Pavilion 15 (2022)
4. Dell Vostro 15 3520 vs Dell Inspiron 15 3520 (Intel)
5. Dell Vostro 15 3520 vs Dell Inspiron 15 3521
6. Dell Vostro 15 3520 vs Dell Inspiron 15 3525 (AMD)

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