Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1200 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Батарея 54 Вт*ч - 41 Вт*ч 58 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1270P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Vostro 5620 Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (54 и 41 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Имеет на 42% более четкий дисплей – 142 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит Причины выбрать Dell Latitude 5530 Легче – весит на 320 граммов меньше (1.59 и 1.91 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (835 и 899 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.91 кг 1.59 кг Размеры 356.78 x 251.9 x 15.67-18.3 мм 357.9 x 233.3 x 20.77-22.15 мм Площадь 899 см2 835 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~80.4% Боковые рамки 6.1 мм 6.3 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1

Дисплей 1920 x 1200 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Максимальная яркость Vostro 5620 +14% 250 нит Latitude 5530 220 нит

Батарея Ёмкость 54 Вт*ч 41 Вт*ч 58 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) - Съемный Нет - Быстрая зарядка Да - USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева - Мощность зарядки 65 Вт 60 / 65 / 90 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1270P Базовая частота 1.7 ГГц 1.2 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц Ядер 12 6 Потоков 16 8 L3-кэш 12 МБ 10 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (64EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Vostro 5620 +11% 1588 Latitude 5530 1433 Geekbench 5 (многоядерный) Vostro 5620 +92% 7391 Latitude 5530 3845

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce MX450 2GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 640 896 Блоки текстурирования (TMUs) 40 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Vostro 5620 1.41 терафлопс Latitude 5530 +100% 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 16 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.