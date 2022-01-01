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Dell Vostro 5620 против Latitude 5530

47 из 100
Dell Vostro 5620
VS
45 из 100
Dell Latitude 5530
Dell Vostro 5620
Dell Latitude 5530
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1200
Батарея 54 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Vostro 5620 и Latitude 5530 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Vostro 5620
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (54 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 42% более четкий дисплей – 142 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит
Причины выбрать Dell Latitude 5530
  • Легче – весит на 320 граммов меньше (1.59 и 1.91 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (835 и 899 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vostro 5620
vs
Latitude 5530

Корпус

Вес 1.91 кг 1.59 кг
Размеры 356.78 x 251.9 x 15.67-18.3 мм 357.9 x 233.3 x 20.77-22.15 мм
Площадь 899 см2 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~80.4%
Боковые рамки 6.1 мм 6.3 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость
Vostro 5620 +14%
250 нит
Latitude 5530
220 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет -
Быстрая зарядка Да -
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева -
Мощность зарядки 65 Вт 60 / 65 / 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 6
Потоков 16 8
L3-кэш 12 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vostro 5620 +11%
1588
Latitude 5530
1433
Geekbench 5 (многоядерный)
Vostro 5620 +92%
7391
Latitude 5530
3845

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 896
Блоки текстурирования (TMUs) 40 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Vostro 5620
1.41 терафлопс
Latitude 5530 +100%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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