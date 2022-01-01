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Dell Latitude 5530

Dell Latitude 5530
  • Дата выхода: Март 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.4%
  • Размеры: 357.9 x 233.3 x 20.77-22.15 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Latitude 5530 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
54
Производительность в играх
38
Экран
15
Автономность
59
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
81
Оценка NanoReview
45

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Latitude 5530

Корпус

Вес 1.59 кг
Размеры 357.9 x 233.3 x 20.77-22.15 мм
Площадь 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4%
Боковые рамки 6.3 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
220 нит

Батарея

Ёмкость
Мощность зарядки 60 / 65 / 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 6
Потоков 8
L3-кэш 10 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1448
Geekbench 5 (многоядерный)
3806

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
FLOPS 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 896
Блоки текстурирования (TMUs) 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) и Dell Latitude 5530
2. Dell XPS 15 9510 (2021) и Dell Latitude 5530
3. Apple MacBook Pro 16 (2021) и Dell Latitude 5530
4. Dell XPS 15 9520 (2022) и Dell Latitude 5530
5. Dell Latitude 5431 и Dell Latitude 5530
6. Dell Latitude 5330 и Dell Latitude 5530

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