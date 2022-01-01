Dell Latitude 5530
- Дата выхода: Март 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~80.4%
- Размеры: 357.9 x 233.3 x 20.77-22.15 мм
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Обзор
Производительность системы
54
Производительность в играх
38
Экран
15
Автономность
59
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
81
Оценка NanoReview
45
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Dell Latitude 5530
Корпус
|Вес
|1.59 кг
|Размеры
|357.9 x 233.3 x 20.77-22.15 мм
|Площадь
|835 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.4%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|Цвета
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|100 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
Максимальная яркость
220 нит
Батарея
Ёмкость
|Мощность зарядки
|60 / 65 / 90 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|8
|L3-кэш
|10 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1448
Geekbench 5 (многоядерный)
3806
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|896
|Блоки текстурирования (TMUs)
|56
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
Производительность GPU
2.822 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да