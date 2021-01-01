Главная > Сравнение ноутбуков > XPS 15 9500 или G15 5515 (Ryzen Edition) – что лучше выбрать?

Dell XPS 15 9500 против G15 5515 (Ryzen Edition)

62 из 100
Dell XPS 15 9500
VS
70 из 100
Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
Dell XPS 15 9500
Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 86 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 15 9500 и G15 5515 (Ryzen Edition) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 15 9500
  • Существенно легче – весит на 980 граммов меньше (1.83 и 2.81 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 29% выше полезная площадь экрана
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (791 и 972 см2)
Причины выбрать Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 182-248% больше FPS в играх
  • На 89% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3938 vs 2087 баллов
  • Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (86 и 56 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 15 9500
vs
G15 5515 (Ryzen Edition)

Корпус

Вес 1.83 кг 2.81 кг
Ширина 344 мм 357.2 мм
Высота 230 мм 272.1 мм
Толщина 18 мм 24.9 мм
Площадь 791 см2 972 см2
Соотношение экрана к корпусу ~89.2% ~69%
Боковые рамки 4 мм 5.9 мм
Цвета Серебристый Серий, Зеленый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера 5000 об/мин -
Уровень шума 46 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 600:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 89.5% -
Охват DCI-P3 94% -
Время отклика 43 мс 35 мс
Максимальная яркость
XPS 15 9500 +100%
500 нит
G15 5515 (Ryzen Edition)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 3:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства 481 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 55 Вт 115 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1350 МГц 1387 МГц
Boost частота GPU 1485 МГц 1702 МГц
FLOPS 3.041 терафлопс 13.1 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
XPS 15 9500
3.041 терафлопс
G15 5515 (Ryzen Edition) +331%
13.1 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость 84.2 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 3.1 1x USB 3.2
USB-A Нет 3x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 15.0 x 9.0 см 10.5 x 6.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 15 9500 vs Apple MacBook Pro 16 (2019)
2. Dell XPS 15 9500 vs Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
3. Dell XPS 15 9500 vs Razer Blade 15 Base Edition (2021)
4. Dell G15 5515 (Ryzen Edition) vs Dell Alienware m15 R5
5. Dell G15 5515 (Ryzen Edition) vs ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
6. Dell G15 5515 (Ryzen Edition) vs Dell G5 15 5500
7. Dell G15 5515 (Ryzen Edition) vs Dell G7 15 7500

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell G15 5515 (Ryzen Edition) и XPS 15 9500 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях