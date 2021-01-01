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Dell XPS 15 9500

Dell XPS 15 9500
  • Дата выхода: Май 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~89.2%
  • Размеры: 344 x 230 x 18 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей XPS 15 9500 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
72
Производительность в играх
66
Экран
42
Автономность
63
Коммуникации
86
Корпус и дизайн
81
Оценка NanoReview
63

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell XPS 15 9500

Корпус

Вес 1.83 кг
Ширина 344 мм
Высота 230 мм
Толщина 18 мм
Площадь 791 см2
Соотношение экрана к корпусу ~89.2%
Боковые рамки 4 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Скорость куллера 5000 об/мин
Уровень шума 46 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1650:1
Цветовой охват sRGB 100%
Охват Adobe RGB 89.5%
Охват DCI-P3 94%
Время отклика 43 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x5W
Макс. громкость 84.2 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 3.1
USB-A Нет
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.3 мм
Тачпад
Размер 15.0 x 9.0 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1133
Geekbench 5 (многоядерный)
4030
Cinebench R20 (одноядерный)
450
Cinebench R20 (многоядерный)
2118

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1350 МГц
Boost частота GPU 1485 МГц
FLOPS 3.041 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 1024
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 2933 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. MacBook Pro 16 (2019) и XPS 15 9500
2. XPS 17 9700 и XPS 15 9500
3. Blade 15 Advanced Edition (2021) и XPS 15 9500
4. Blade 15 Base Edition (2021) и XPS 15 9500
5. XPS 13 9310 и XPS 15 9500

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