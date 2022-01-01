Gigabyte Aorus 17 (Intel 12th Gen) против Aero 16
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Gigabyte Aorus 17 (Intel 12th Gen)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Выше частота обновление экрана: 360 против 165 Гц
Причины выбрать Gigabyte Aero 16
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2.3 и 2.7 кг)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Видеокарта показывает в среднем на 12-17% больше FPS в играх
- Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (885 и 1011 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.7 кг
|2.3 кг
|Размеры
|398 x 254 x 24-27 мм
|356 x 248.5 x 22.4 мм
|Площадь
|1011 см2
|885 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.6%
|~83.9%
|Боковые рамки
|7.5 мм
|5.7 мм
|Цвета
|Черный
|Белый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|130°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|51 дБ
|52 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Mini LED
|Частота обновления
|360 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1096:1
|1000000:1
|Цветовой охват sRGB
|99.4%
|-
|Охват Adobe RGB
|71.2%
|-
|Охват DCI-P3
|69%
|100%
|Время отклика
|13 мс
|1 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Справа
|Мощность зарядки
|240 Вт
|230 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|726 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|14
|14
|Потоков
|20
|20
|L3-кэш
|24 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1787
1750
Geekbench 5 (многоядерный)
12727
12073
Cinebench R23 (одноядерный)
1812
1771
Cinebench R23 (многоядерный)
17180
16478
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|115 Вт
|105 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1387 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1702 МГц
|-
|FLOPS
|13.1 терафлопс
|16 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|256 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|~14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|5632
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|176
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|80
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|84 дБ
|85 дБ
|Микрофонов
|2
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|3x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|12.2 x 7.6 см
|12.1 x 7.6 см
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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