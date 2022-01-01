Gigabyte Aero 16
- Дата выхода: Январь 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~83.9%
- Размеры: 356 x 248.5 x 22.4 мм
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Обзор
Производительность системы
91
Производительность в играх
85
Экран
78
Автономность
64
Коммуникации
91
Корпус и дизайн
65
Оценка NanoReview
77
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Gigabyte Aero 16
Корпус
|Вес
|2.3 кг
|Размеры
|356 x 248.5 x 22.4 мм
|Площадь
|885 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.9%
|Боковые рамки
|5.7 мм
|Цвета
|Белый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|Mini LED
|Частота обновления
|165 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|1000000:1
|Охват DCI-P3
|100%
|Время отклика
|1 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Мощность зарядки
|230 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|Ядер
|14
|Потоков
|20
|L3-кэш
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1778
Geekbench 5 (многоядерный)
11709
Cinebench R23 (одноядерный)
1849
Cinebench R23 (многоядерный)
17794
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|105 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|FLOPS
|16 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|Скорость памяти
|~14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|5632
|Блоки текстурирования (TMUs)
|176
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|80
Производительность GPU
16 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да