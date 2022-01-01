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Gigabyte Aero 16

Gigabyte Aero 16
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~83.9%
  • Размеры: 356 x 248.5 x 22.4 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Aero 16 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
91
Производительность в играх
85
Экран
78
Автономность
64
Коммуникации
91
Корпус и дизайн
65
Оценка NanoReview
77

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Gigabyte Aero 16

Корпус

Вес 2.3 кг
Размеры 356 x 248.5 x 22.4 мм
Площадь 885 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.9%
Боковые рамки 5.7 мм
Цвета Белый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы Mini LED
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 1 мс

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 14
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1778
Geekbench 5 (многоядерный)
11709
Cinebench R23 (одноядерный)
1849
Cinebench R23 (многоядерный)
17794

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт
Nvidia Optimus Да
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
FLOPS 16 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 256 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 5632
Блоки текстурирования (TMUs) 176
Блоки операций растеризации (ROPs) 80
Производительность GPU
16 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A Нет
USB Type-C 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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9. Aero 16 vs ROG Strix Scar 15 G533 (2022)
10. Aero 16 vs ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)

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