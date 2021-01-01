Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1200 Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Pavilion x360 14 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Acer Spin 3 (SP313-51N) Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.5 и 1.61 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (48 и 43 Вт*ч)

Имеет на 52% более четкий дисплей – 170 против 112 точек на дюйм (PPI)

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.61 кг 1.5 кг Размеры 324 x 221 x 18.7 мм 302 x 222 x 15.9 мм Площадь 716 см2 670 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.4% ~76.5% Боковые рамки 7.1 мм 7.8 мм Цвета Серебристый, Золотистый, Синий Серебристый Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 38.7 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1200 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1252:1 Цветовой охват sRGB - 98% Охват Adobe RGB - 77.5% Охват DCI-P3 - 78.7% Время отклика - 44 мс Максимальная яркость Pavilion x360 14 (2021) 250 нит Spin 3 (SP313-51N) +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 43 Вт*ч 48 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства - 290 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерных блоков 384 384 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Pavilion x360 14 (2021) 0.84 терафлопс Spin 3 (SP313-51N) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3733 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены - Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены - Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 76.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка - Нет Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.