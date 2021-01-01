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Acer Spin 3 (SP313-51N)

Acer Spin 3 (SP313-51N)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~76.5%
  • Размеры: 302 x 222 x 15.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука

Обзор

Оценка основных показателей Spin 3 (SP313-51N) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
59
Производительность в играх
22
Экран
43
Автономность
60
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
91
Оценка NanoReview
49

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Spin 3 (SP313-51N)

Корпус

Вес 1.5 кг
Ширина 302 мм
Высота 222 мм
Толщина 15.9 мм
Площадь 670 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.5%
Боковые рамки 7.8 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Нет
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1252
Geekbench 5 (многоядерный)
2489

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Частота 3733 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 13 9310 или Acer Spin 3 (SP313-51N)
2. Dell XPS 13 9310 (2-in-1) или Acer Spin 3 (SP313-51N)
3. Dell Inspiron 13 7306 или Acer Spin 3 (SP313-51N)
4. ASUS ZenBook 13 OLED UX325 или Acer Spin 3 (SP313-51N)
5. ASUS ZenBook 13 OLED UM325 или Acer Spin 3 (SP313-51N)
6. ASUS VivoBook 14 M413 или Acer Spin 3 (SP313-51N)
7. ASUS VivoBook S13 S333 или Acer Spin 3 (SP313-51N)
8. ASUS ZenBook Flip 13 UX363 или Acer Spin 3 (SP313-51N)
9. Dell XPS 13 9305 или Acer Spin 3 (SP313-51N)

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