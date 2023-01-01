Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (250 nits) 1920 x 1200 (400 nits) 1920 x 1200 (1000 nits) - 1920 x 1200 (250 nits, Non-Touch) 1920 x 1200 (250 nits, Touch) 1920 x 1200 (400 nits) 1920 x 1200 (1000 nits) Процессор - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1345U Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1345U Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 48GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ZBook Firefly 14 G10 Видеокарта показывает в среднем на 171-233% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 171-233% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (51 и 38 Вт*ч)

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (51 и 38 Вт*ч) Сенсорный экран

Сенсорный экран Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (708 и 770 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.45 кг 1.36 кг Размеры 315.6 x 224.3 x 19.9 мм 315.46 x 244.02 x 19.3 мм Площадь 708 см2 770 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~73.8% Боковые рамки 7.1 мм 7 мм Цвета Серебристый Серебристый Материал Алюминий Top: Алюминий

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 175° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1200 (250 nits) 1920 x 1200 (400 nits) 1920 x 1200 (1000 nits) 1920 x 1200 (250 nits, Non-Touch) 1920 x 1200 (250 nits, Touch) 1920 x 1200 (400 nits) 1920 x 1200 (1000 nits) Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Да - Максимальная яркость ZBook Firefly 14 G10 250 нит EliteBook 840 G10 250 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 38 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Длина кабеля 1 метр 1 метр Вес зарядного устройства 310 граммов -

Видеокарта Модель GPU RTX A500 Mobile 4GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 832 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1537 МГц 1100 МГц FLOPS 5.8 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR5 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 640 Блоки текстурирования (TMUs) 64 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20 Производительность GPU ZBook Firefly 14 G10 +311% 5.8 терафлопс EliteBook 840 G10 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 48GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x1W 4x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Инфракрасный датчик Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 2560 x 1440 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.