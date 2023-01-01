HP ZBook Firefly 14 G10
- Дата выхода: Май 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~80.3%
- Размеры: 315.6 x 224.3 x 19.9 мм
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Обзор
Производительность системы
62
Производительность в играх
56
Экран
38
Автономность
62
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
82
Оценка NanoReview
57
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики HP ZBook Firefly 14 G10
Корпус
|Вес
|1.45 кг
|Размеры
|315.6 x 224.3 x 19.9 мм
|Площадь
|708 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.3%
|Боковые рамки
|7.1 мм
|Цвета
|Серебристый
|Материал
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|175°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Датчик освещенности
|Да
Максимальная яркость
250 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|310 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|Ядер
|10 (2P + 8E)
|Потоков
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1717
Geekbench 5 (многоядерный)
7506
Cinebench R23 (одноядерный)
1727
Cinebench R23 (многоядерный)
7434
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|832 МГц
|Boost частота GPU
|1537 МГц
|FLOPS
|5.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
Производительность GPU
5.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x1W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|2560 x 1440
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да