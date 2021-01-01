Главная > Сравнение ноутбуков > Legion 5 17” (2021, AMD) или ROG Strix G17 G713 – что лучше выбрать?

Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD) против ASUS ROG Strix G17 G713

65 из 100
Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD)
VS
64 из 100
ASUS ROG Strix G17 G713
Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD)
ASUS ROG Strix G17 G713
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 80 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD) и ASUS ROG Strix G17 G713 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 56-76% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (80 и 56 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать ASUS ROG Strix G17 G713
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 580 граммов меньше (2.4 и 2.98 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4644 vs 3932 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 5 17” (2021, AMD)
vs
ROG Strix G17 G713

Корпус

Вес 2.98 кг 2.4 кг
Ширина 398.6 мм 395 мм
Высота 290 мм 282 мм
Толщина 24.3-26.2 мм 24.6 мм
Площадь 1156 см2 1114 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.4% ~74.1%
Боковые рамки 7.8 мм 6 мм
Цвета Черный, Синий Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 5300 об/мин
Уровень шума - 47 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1 -
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 73.5%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 / 300 Вт 150 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 712-1530 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц 1560 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Legion 5 17” (2021, AMD) +101%
6.42 терафлопс
ROG Strix G17 G713
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 4x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD) или ASUS ROG Strix G15 G513
2. Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD) или ASUS TUF Gaming A15 FA506
3. Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD) или Acer Nitro 5 (AN517-41)
4. Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD) или Legion 5 Pro 16” (AMD)
5. Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD) или Acer Nitro 5 (AN515-45)
6. ASUS ROG Strix G17 G713 или Zephyrus G15 GA503
7. ASUS ROG Strix G17 G713 или MSI GP76 Leopard
8. ASUS ROG Strix G17 G713 или TUF Gaming A15 FA506
9. ASUS ROG Strix G17 G713 или MSI GF75 Thin
10. ASUS ROG Strix G17 G713 или TUF Gaming A17 FA706

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ROG Strix G17 G713 и Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях