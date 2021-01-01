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ASUS ROG Strix G17 G713

ASUS ROG Strix G17 G713
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~74.1%
  • Размеры: 395 x 282 x 24.6 мм
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Экран:
Батарея:
Процессор:
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ROG Strix G17 G713 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
91
Производительность в играх
59
Экран
53
Автономность
68
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
57
Оценка NanoReview
64

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики ASUS ROG Strix G17 G713

Корпус

Вес 2.4 кг
Ширина 395 мм
Высота 282 мм
Толщина 24.6 мм
Площадь 1114 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1%
Боковые рамки 6 мм
Цвета Черный, Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Охват Adobe RGB 73.5%

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 150 / 240 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1160
Geekbench 5 (многоядерный)
7026
Cinebench R20 (одноядерный)
472
Cinebench R20 (многоядерный)
3847

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1380 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 1024
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. ASUS ROG Strix G17 G713 против Dell Alienware m17 R4
2. ASUS ROG Strix G17 G713 против MSI GP76 Leopard
3. ASUS ROG Strix G17 G713 против MSI GF75 Thin
4. ASUS ROG Strix G17 G713 против MSI GE76 Raider
5. ASUS ROG Strix G17 G713 против Zephyrus G15 GA503
6. ASUS ROG Strix G17 G713 против Strix Scar 17 G733
7. ASUS ROG Strix G17 G713 против Strix G15 G513
8. ASUS ROG Strix G17 G713 против TUF Gaming A15 FA506

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