Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 2880 x 1800 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 Батарея - 39.3 Вт*ч 52.5 Вт*ч - 47 Вт*ч 57 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1345U Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1.21 и 1.76 кг)

Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1.21 и 1.76 кг) На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7343 vs 6098 баллов

На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7343 vs 6098 баллов На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (721 и 881 см2) Причины выбрать Lenovo ThinkPad E16 Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 7.7 Вт*ч большей батареей (47 и 39.3 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.21 кг 1.76 кг Размеры 317.7 x 226.9 x 17.9 мм 356.1 x 247.5 x 19.85 мм Площадь 721 см2 881 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.8% ~84.2% Боковые рамки 8.1 мм 5.8 мм Цвета Черный, Серый Черный Материал Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 2880 x 1800 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана ThinkPad E16 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 ThinkPad T14 Gen 4 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 ~ 30% more screen space Тесты экрана Контрастность 800:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость ThinkPad T14 Gen 4 +33% 400 нит ThinkPad E16 300 нит

Батарея Ёмкость 39.3 Вт*ч 52.5 Вт*ч 47 Вт*ч 57 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 254 / 300 граммов 297 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 4GB GeForce MX550 2GB Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU 1065 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 1320 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 32 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 16 Производительность GPU ThinkPad T14 Gen 4 2.703 терафлопс ThinkPad E16 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 Макс. количество памяти 32 ГБ 40 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Synaptic CX11880 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Инфракрасный датчик Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Опционально Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 11.5 x 6.1 см 11.5 x 6.8 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.