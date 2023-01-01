Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Non-Touch) 3840 x 2400 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 Батарея - 52.5 Вт*ч 86 Вт*ч - 47 Вт*ч 57 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1345U Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7583 vs 6098 баллов

На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7583 vs 6098 баллов Комплектуется на 5.5 Вт*ч большей батареей (52.5 и 47 Вт*ч)

Комплектуется на 5.5 Вт*ч большей батареей (52.5 и 47 Вт*ч) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Lenovo ThinkPad E16 Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.74 кг 1.76 кг Размеры 361.9 x 255.5 x 20.5 мм 356.1 x 247.5 x 19.85 мм Площадь 925 см2 881 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~84.2% Боковые рамки 8.6 мм 5.8 мм Цвета Черный, Серый Черный Материал Алюминий Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Non-Touch) 3840 x 2400 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 1000:1 1200:1 Цветовой охват sRGB - 100% Максимальная яркость ThinkPad T16 Gen 2 +33% 400 нит ThinkPad E16 300 нит

Батарея Ёмкость 52.5 Вт*ч 86 Вт*ч 47 Вт*ч 57 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 / 65 / 135 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 240 / 300 / 541 граммов 297 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 4GB GeForce MX550 2GB Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU 1065 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 1320 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 32 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 16 Производительность GPU ThinkPad T16 Gen 2 2.703 терафлопс ThinkPad E16 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB Планки 1x16 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 Макс. количество памяти 32 ГБ 40 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Synaptic CX11880 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Инфракрасный датчик Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Опционально Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 11.5 x 6.7 см 11.5 x 6.8 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.